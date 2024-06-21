المنجى للسيارات تواكب الأسواق العالمية وتعرض سيارات فريدة

تحظى شركة المنجى للسيارات في أكتوبر والمحلة الكبري بثقة عملائها، حتى أنها استطاعت خلال فترة قصيرة أن تنقل أعمالها إلى مدينة صناعة المركبات كوريا الجنوبية، فهي من الشركات القلائل التي توفر جميع موديلات السيارات والماركات العالمية، ودائما ما يقدم الأرقي والأحدث في مصر، ومنها سورينتو توسان اسبورتاج وk3. Cn7. K5 sonata توريس

كما يعرض معرض المنجى للسيارات أحدث السيارات بجانب الماركات القديمة، التي يحرص على اقتنائها عدد من الهواه في البلاد، سواء في فرع مصر الموجود في أكتوبر والمحلة الكبري أو في فرع كوريا، وذلك حرصًا من المنجى للسيارات، على إرضاء عملائه في جميع فروعه المختلفة بتقديمه لأحدث العروض والموديلات.



معرض المنجى لصاحبيها خالد المنجى وأمير المنجي يقدم عدد متنوع من السيارات الكورية الصنع، وبتسهيلات كبيرة عند الدفع، فضلا عن وجود نظام تقسيط مع عدد من البنوك المصرية والدولية، والتي تتيح للمستهلك الحصول على أفضل سيارة بأقل تكلفة وأفضل طرق السداد

وقال خالد المنجي، إن أكثر ما تهتم به الشركة هي الاهتمام الدقيق بفحص السيارات، والتركيز علي أن السيارات تتضمن مواصفات بلد المنشأ، والتي منها أن تمتلك أفضل وسائل الامان وجوده الخامات والوزن، مؤكدًا على أن شركه المنجي تحرض علي توفير افضل السيارات وبأقل من سعر السوق المصري

وأوضح خالد المنجي مدير شركة المنجي للسيارات إن خلال السنوات الأخيرة أصبح المستهلك المصري يميل تجاه الصناعة الكورية، حيث أنه تتضمن الكثير من الكماليات والرفاهية التي يبحث عنها المستهلك، بالإضافة إلى أن أسعارها منخفضة مقارنة بتكلفة الأنواع الأخر، مؤكدًا أن الكوريين نجحوا في إبهار المستهلك المصري بالكماليات التي يضيفونها في سياراتهم التي تواكب السيارات الألماني؛ لذلك يحب المصريون السيارات الكورية، بالإضافة إلى التصميم الجذاب لسياراتهم.