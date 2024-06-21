الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكثيف حملات النظافة والتجميل بمحيط لجان الثانوية العامة في الشرقية

جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة

كلَّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس التي يعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة لتوفير بيئة صحية للطلاب؛ لتأدية الامتحانات في جوٍ هادئ ومستقر تزامنًا مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة غدًا.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، تكثف الأجهزة التنفيذية حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، فضلًا عن مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطيه بالوعات الصرف لمنع وقوع أي حوادث حفاظًا على سلامة الطلاب.

كما أصدر محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ضرورة التأكد من اشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء وتوفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة الدورية لدورات المياه بصورة مستمرة والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين وذلك قبل استئناف امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024.

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