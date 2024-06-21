حزب الله يتسبب بخلاف جديد بين أمريكا وإسرائيل.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن نتنياهو حذر المسئولين الأمريكيين من إعاقة إرسال الأسلحة لإسرائيل، لأن ذلك سيقود إلى اقتراب الحرب مع حزب الله، لافتًا إلى أن هذه التصريحات تفهم بأن هناك ضغطا أمريكيا كبيرا على إسرائيل من أجل عدم شن حرب واسعة على لبنان، أو جر المنطقة لتصعيد في الوقت الراهن.

أهمية خفض التصعيد وعدم توسع دائرة المواجهات والاشتباكات

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التصريحات تأتي بعد ساعات معدودة من زيارة قام بها المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب، ثم زار العاصمة اللبنانية بيروت، والتقى بقائد الجيش اللبناني ورئيس مجلس النواب الأمريكي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ووزير الخارجية اللبناني.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن جميع هذه اللقاءات تحدثت عن أهمية خفض التصعيد، وعدم توسع دائرة المواجهات والاشتباكات عما هي عليه، وبحث سبل تخفيض هذه التوترات، مشيرًا إلى أن المبعوث الأمريكي خرج من العاصمة اللبنانية متوجهًا مرة أخرى إلى تل أبيب لينقل موقف لبنان الرسمي، والذي يؤكد أنه لا وقف للأعمال في الجنوب اللبناني إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.