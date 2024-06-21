الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله يتسبب بخلاف جديد بين أمريكا وإسرائيل.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

أحمد سنجاب
أحمد سنجاب

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن نتنياهو حذر المسئولين الأمريكيين من إعاقة إرسال الأسلحة لإسرائيل، لأن ذلك سيقود إلى اقتراب الحرب مع حزب الله، لافتًا إلى أن هذه التصريحات تفهم بأن هناك ضغطا أمريكيا كبيرا على إسرائيل من أجل عدم شن حرب واسعة على لبنان، أو جر المنطقة لتصعيد في الوقت الراهن.

أهمية خفض التصعيد وعدم توسع دائرة المواجهات والاشتباكات

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التصريحات تأتي بعد ساعات معدودة من زيارة قام بها المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب، ثم زار العاصمة اللبنانية بيروت، والتقى بقائد الجيش اللبناني ورئيس مجلس النواب الأمريكي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ووزير الخارجية اللبناني.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن جميع هذه اللقاءات تحدثت عن أهمية خفض التصعيد، وعدم توسع دائرة المواجهات والاشتباكات عما هي عليه، وبحث سبل تخفيض هذه التوترات، مشيرًا إلى أن  المبعوث الأمريكي خرج من العاصمة اللبنانية متوجهًا مرة أخرى إلى تل أبيب لينقل موقف لبنان الرسمي، والذي يؤكد أنه لا وقف للأعمال في الجنوب اللبناني إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

حزب الله خلاف جديد بين أمريكا وإسرائيل أمريكا إسرائيل القاهرة الإخبارية خلاف جديد

مواد متعلقة

الكرملين: روسيا ستواصل عملياتها العسكرية فى أوكرانيا حتى النهاية

نتنياهو: نخوض حرب بقاء مع "حماس" ونسعى لتجنب مواجهة حزب الله

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل إغلاق معابر غزة لليوم الـ46 على التوالى

جيش الاحتلال: ننفذ عمليات دقيقة ومبنية على معلومات استخباراتية داخل رفح الفلسطينية

انطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفيا إلى الاتحاد الأوروبى.. الثلاثاء

الهدنة التكتيكية جنوب غزة لم تسهم فى وصول المساعدات

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال زاد من وتيرة القتال برفح الفلسطينية خلال اليومين الماضيين

الاحتلال: 41 جثة محتجز لا تزال لدى حماس فى قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

عاجل| خلافات غير مسبوقة.. "القاهرة الإخبارية": الداخل الإسرائيلى ينهار بسبب حرب غزة

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

وفاة و8 إصابات فى انقلاب ميكروباص ببولاق الدكرور بالقاهرة

لاستغلال ثروات مصر.. استثمارات ومشروعات بترول وتعدين تدخل الخدمة 30 يونيو

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والداخلية فى استاد السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس