كرواتيا.. مقتل طفل واحتجاز والده بسبب قنبلة يدوية

توفي طفل تشيكي في انفجار قنبلة يدوية بسيارة أثناء قضاء أسرة عطلة في كرواتيا، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الجمعة.

ووفقًا لتقرير للشرطة تم احتجاز الرجل- 46 عامًا، وقد لحقت به إصابات طفيفة.

ويبلغ الطفل من العمر حوالي 9 سنوات، ووقع الحادث أمس الأول الأربعاء.

كما أصيبت امرأتان بجروح خطيرة، وتم اتهام الأب بارتكاب مخالفة جسيمة لقواعد السلامة العامة، ضمن مخالفات أخرى.

وبحسب تقرير، تجاهل الرجل لافتات تحذير بالكراوتية والإنجليزية، ودخل منطقة تدريب عسكري قرب بلدة كنين، ومعه أسرته.

وترك الرجل الطفل يأخذ العبوة، التي يرجح أنها كانت قنبلة يدوية، معه في السيارة، "في اعتقاد طائش بأنه لن تكون هناك عواقب غير محمودة أو مهددة للحياة".