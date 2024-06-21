الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الحجر الزراعي" يواصل إجراءات فحص رسائل القمح المستورد

القمح
القمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إتمام الاجراءات الخاصة بفحص الرسائل الواردة من القمح في الموانئ المصرية.

وقال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتستمرار العمل طوال فترة الاجازة، وضمان عدم تعطيل العمل، واستمرار حركة الواردات والصادرات، ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، وضمان جودة وسلامة الواردات الزراعية.

رسائل القمح

أضاف موسى أن ذلك يعد لفتة تعكس التزام الحجر الزراعي المصرى بضمان سلامة وارداتنا الزراعية وتعزيز أمن البلاد الغذائي، لافتا إلى أن ميناء سفاجا البحري، قد شهد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وصول شحنة من القمح الأوكراني، وبمجرد وصولها بدأت على الفور عمليات الفحص الدقيقة والمتكاملة تحت إشراف مباشر من قِبل خبراء الحجر الزراعي المصري.

ووجه المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي، بضرورة إجراء فحص شامل وعلى أعلى مستوى للشحنة، خاصة وأنها لم تخضع للفحص في بلد المنشأ بسبب ظروف الصراع الروسي الأوكراني.

أكد أن ذلك يعكس قدرة مصر على الموازنة بين متطلبات الأمن الغذائي وضرورات التجارة الدولية، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، كما يبرهن على تكاتف جميع أجهزة الدولة لخدمة المواطن المصري حتى في أيام العطلات والأعياد، حيث توجه موسى بتهنئة فريق العمل بالحجر الزراعي المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق تشريعات الحجر الزراعي، مع الحفاظ على سرعة الإفراج وإنهاء الإجراءات.

وفي سياق متصل، قام المهندس محمد حشاد، مدير عام الإدارة العامة للحجر الزراعي بالسويس وجنوب سيناء، بزيارة ميدانية للميناء لمتابعة إجراءات الفحص وسحب العينات بنفسه، حيث تم إجراء فحص ظاهري دقيق للشحنة، مع الحرص على اتباع كل الإجراءات والتشريعات المعمول بها في الحجر الزراعي.

-الحجر الزراعى يواصل اتمام اجراءات فحص الرسائل الواردة

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