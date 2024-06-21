لليلة الرابعة على التوالي.. "نوستالجيا 80/90" كامل العدد في القليوبية

يتوالى نجاح عرض الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا ٩٠/٨٠" الذي تم عرضه مساء أمس بالقناطر في محافظة القليوبية، تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

أقيم عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ وسط حشد هائل من المشاهدين تخطى ٨٠٠ مشاهد، وامتلأت قاعة المسرح بوجودهم، ولليلة الرابعة على التوالي يرفع المسرح شعار كامل العدد في القناطر محافظة القليوبية.

أكثر من ٨٠٠ مشاهد في عرض نوستالجيا



حضر عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونائبه محمد عبدالحافظ، وقيادات محافظة القليوبية، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، أعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور مهندس محمد جابر، مكياج إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبدالمجيد إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

عرض الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاة من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية والأفلام والأغاني والكارتون التي تم تقديمها في هذا العصر بتوزيع جديد.

ومن جهته، أعرب الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ومخرج عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠، عن سعادته البالغة بنجاح العرض وقال: “نحن نقدم في عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ الماظات نفتخر بها جميعا”.

أضاف عبد المنعم: "قدمنا روائع تدعو للفخر من مسلسلات ومسرحيات وأفلام حتى الإعلانات والكارتون والأعمال الغنائية الخاصة بهذه الحقبة من الزمن والتي شكلت وجداننا لذلك نحن أساس القوة الناعمة.

الجدير بالذكر أن عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ تم عرضه على مسرح السامر بالعجوزة ثلاث ليالي إمتلأ المسرح خلالها عن آخره".

وينتقل عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ الأسبوع المقبل إلى المدينة الباسلة بورسعيد لمدة ليلة واحدة، وبعدها إلى عروس البحر المتوسط الإسكندرية.