الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعليم الفني والتكنولوجي على طاولة "الأعلى للثقافة"

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

يستأنف المجلس الأعلي للثقافة، فعالياته وأنشطته الثقافة والفنية عقب إجازة عيد الأضحي، بعدد من اللقاءات والندوات، نرصدها لكم في هذا التقرير.

التعليم الفني والتكنولوجي وتطور سوق العمل

في السادسة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 26 يونيو الجاري، تحتضن قاعة المجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ندوة بعنوان “التعليم الفني والتكنولوجي وتطور سوق العمل”، تنظمها لجنتي الاقتصاد، ومواجهة الإرهاب التابعتين للمجلس الأعلي للثقافة.

هذا ويشارك بالنقاش والمداخلات كل من: دكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ومدير مكتبة الإسكندرية، مقرر لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، ودكتورة سها بهجت، أستاذ الدراسات السياحية وخبير في التعليم الفني والتدريب المهني ومستشار وزير السياحة والآثار، والدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. دكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

يدير اللقاء دكتور عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة.

تواصل أمسية أدبية جديدة بالأعلي للثقافة

في سياق متصل، تعقد في الخامسة من مساء الخميس الموافق 27 يونيو الجاري، أمسية جديدة من أمسيات “تواصل” الأدبية، والتي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي تديرها الكاتبة دكتورة عزة بدر، مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس.

ويشارك في الأمسية كل من الكتاب، الكاتبة الروائية دكتورة صفاء النجار، إبداع قصصي ــ الشاعرة ليلي حسين، إبداع شعري ــ عزف موسيقي للفنان نور الدين طارق، طالب بالمعهد العالي للكونسرفتوار ــ مي أبو زيد إبداع قصصي.

كما تتناول الأمسية “رؤية فكرية حول الثقافة الصوتية”، يشارك فيها كل من، شريف عبد الوهاب، رئيس الشعبة العامة للإذاعيين العرب وخبير إعلامي بجامعة الدول العربية ــ دكتورة ناهد الطحان، مخرجة إذاعية وناقدة أدبية ــ مروة أبو سالم، مؤسس ورئيس مبادرة رفيق لخدمة المكفوفين ــ محمد فوزي حسن، مطرب وملحن.

هذا وتعقد الفعاليات في رحاب المجلس الأعلي للثقافة، كما يعاد بثها عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بالفيسبوك وقناتها على اليوتيوب. 

الأعلي للثقافة التعليم الفني والتكنولوجي سوق العمل مكتبة الاسكندرية دكتور أحمد زايد مواجهة التطرف والارهاب

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