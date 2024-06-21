نكشف موقف الأهلى النهائى من عرض الوحدة السعودى لضم محمد الشناوى

كشف مصدر مسئول داخل نادي الأهلى، عن النقاب حول حقيقة وصول عرض من الوحدة السعودى لضم محمد الشناوى حارس مرمي الفريق الأول بالنادي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب لم تتلق أي عروض رسمية، بشأن محمد الشناوى وأنه في حالة وصول عرض رسمي سوف تتم مناقشته مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر المدير الفني.

وأضاف أن ارتباط عرض الوحدة السعودى بضم محمد الشناوى جاء بعد قرار الاستتغناء عن حارسه المغربي منير المحمدي في الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن بعض الوكلاء أكدوا أن راتب محمد الشناوى سيصل إلى 2 مليون و500 ألف دولار في الموسم، بينما المقابل المادي المعروض من قبل النادي السعودى لشراء الحارس الدولي لن يقل عن 3 ملايين دولار.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة ستناقش مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي موقفه الفني في حالة وصول عرض رسمي خاصة بعد الاتفاق على النزول بمعدل الأعمار في قائمة الموسم الجديد.

الأهلى يتفوق على الداخلية في تاريخ المواجهات

وفي سياق آخر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اليوم الجمعة، مع فريق الداخلية، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة تمام السابعة مساء باستاد السلام.

لعب الفريقان 15 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز، منذ صعود الداخلية للدوري العام موسم 2011-2012، كانت المباراة الأولى يوم 2 نوفمبر 2011، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرز أهداف الأهلي وائل جمعة وعماد متعب وحسام غالي، وآخر مباراة في 28 فبراير 2023 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمود عبدالمنعم كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في عشر مباريات، وفاز الداخلية في مباراتين، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 30 هدفًا وتلقت شباكهم تسعة أهداف.

أكبر نتائج لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر موسم 2016-2017، والفوز 4-1 موسم 2022-2023.

هداف الفريق الأول بنادي الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب ووليد سليمان وماليك إيفونا وسعد سمير وسليمان كوليبالي ووليد أزارو وكريم فؤاد برصيد هدفين لكل منهم.