الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نكشف موقف الأهلى النهائى من عرض الوحدة السعودى لضم محمد الشناوى

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف مصدر مسئول داخل نادي الأهلى، عن النقاب حول حقيقة وصول عرض من الوحدة السعودى لضم محمد الشناوى حارس مرمي الفريق الأول بالنادي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب لم تتلق أي عروض رسمية، بشأن محمد الشناوى وأنه في حالة وصول عرض رسمي سوف تتم مناقشته مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر المدير الفني.

وأضاف أن ارتباط عرض الوحدة السعودى بضم محمد الشناوى جاء بعد قرار الاستتغناء عن حارسه المغربي منير المحمدي في الفترة الأخيرة. 

وأشار المصدر إلى أن بعض الوكلاء أكدوا أن راتب محمد الشناوى سيصل إلى 2 مليون و500 ألف دولار في الموسم، بينما المقابل المادي المعروض من قبل النادي السعودى لشراء الحارس الدولي لن يقل عن 3 ملايين دولار.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة ستناقش مع  السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي موقفه الفني في حالة وصول عرض رسمي خاصة بعد الاتفاق على النزول بمعدل الأعمار في قائمة الموسم الجديد.

الأهلى يتفوق على الداخلية في تاريخ المواجهات

وفي سياق آخر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اليوم الجمعة، مع فريق الداخلية، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة تمام السابعة مساء باستاد السلام.
لعب الفريقان 15 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز، منذ صعود الداخلية للدوري العام موسم 2011-2012، كانت المباراة الأولى يوم 2 نوفمبر 2011، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرز أهداف الأهلي وائل جمعة وعماد متعب وحسام غالي، وآخر مباراة في 28 فبراير 2023 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمود عبدالمنعم كهربا.
وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في عشر مباريات، وفاز الداخلية في مباراتين، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 30 هدفًا وتلقت شباكهم تسعة أهداف.
أكبر نتائج لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر موسم 2016-2017، والفوز 4-1 موسم 2022-2023.
هداف الفريق الأول بنادي الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب ووليد سليمان وماليك إيفونا وسعد سمير وسليمان كوليبالي ووليد أزارو وكريم فؤاد برصيد هدفين لكل منهم.

الاهلى الوحدة السعودي محمد الشناوي الشناوي كولر الميركاتو الصيفي

مواد متعلقة

عاجل.. الأهلى يكشف لـ"الدستور" سبب استبعاد محمد الشناوى من مباراة الداخلية

عودة الشناوى.. تشكيل الأهلى الرسمى لمواجهة فاركو بمؤجلات دورى نايل

ردًا على مفاوضات الزمالك.. الأهلى يحسم تجديد عقد محمد الشناوى بعد معسكر المنتخب

الأكثر قراءة

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

عاجل| خلافات غير مسبوقة.. "القاهرة الإخبارية": الداخل الإسرائيلى ينهار بسبب حرب غزة

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

وفاة و8 إصابات فى انقلاب ميكروباص ببولاق الدكرور بالقاهرة

لاستغلال ثروات مصر.. استثمارات ومشروعات بترول وتعدين تدخل الخدمة 30 يونيو

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والداخلية فى استاد السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس