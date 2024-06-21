الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع لحوم 157 أضحية على 28 ألف أسرة في البحيرة

جانب من التوزيع بمحافظة
جانب من التوزيع بمحافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

وأشادت نائب محافظ البحيرة  بالدور الذي تقوم به مؤسسة "مصر الخير" في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، خاصة خلال المناسبات.

وصرَّح الدكتور أيمن أبو غالي، مدير أول المكتب التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" أن المؤسسة قامت بذبح 157 أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجزر الآلي بأبو المطامير، واستهدفت 28270 أسرة، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى جميع مراكز البحيرة.

وعلى مدار أيام عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 14/6 وحتى 20/6، أشرفت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، على ذبح وتوقيع الكشف الطبي على 2756 ذبيحة داخل المجازر الحكومية و115670 من الدواجن. 

كما تم شنَّ حملتين تفتيشيتين بالأسواق، بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وبلغ عدد القضايا 8 قضايا بإجمالي مضبوطات 11 كجم لحوم غير صالحة.

مصر الخير توزيع اللحوم محافظة البحيرة دمنهور عيد الأضحى

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