الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حزب الله" يستهدف موقع رويسة القرن بمزارع شبعا المحتلة بالصواريخ

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه موقع رويسة القرن بمزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية، محققًا إصابات مباشرة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

المتحدث باسم "البنتاجون":نحث حزب الله وإسرائيل على التهدئة

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بارتيك رايدر، إننا نحث حزب الله وإسرائيل على التهدئة، مؤكدًا أن كمية الصواريخ التي أطلقها الطرفان عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية تجعلنا نشعر بالقلق حيال الوضع.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”: “نتابع الوضع عند الحدود بين إسرائيل ولبنان ونشعر بالقلق حيال التوتر ونواصل الحث على حل دبلوماسي.. وما زال هناك متسع لإيجاد حل دبلوماسي للتوترات بين إسرائيل ولبنان”.

القاهرة الإخبارية الأسلحة الصاروخية رويسة القرن مزارع شبعا حزب الله

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