رحلات اليوم الواحد.. إقبال كبير للمصطافين على شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من المصطافين ورحلات اليوم الواحد على شواطئ المدينة الساحلية، رغم انتهاء عيد الأضحى، حيث استقبلت شواطئ الإسكندرية اليوم زوارها منذ الساعات الأولى من الصباح، وارتفعت نسب الإشغال بعدد من الشواطئ مع حلول فترة الظهيرة.

ورفعت شواطئ الإسكندرية الرايات الخضراء بالقطاع الشرقي، والراية الصفراء بشواطئ القطاع الغربي، حيث حالة البحر هادئة ومستقرة اليوم، ودرجة الحرارة سجلت 32درجة مئوية بالإسكندرية.

وكثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حملات التفتيش والمرور على الشواطئ والمتابعة الميدانية ومتابعة سير العمل وتفقد شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، للتأكد من التزام مسؤولي الشواطئ وتوفير سبل الراحة للرواد.

حملات مرورية مكثفة على الشواطئ يوميًا

وأكد الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الحملات المرورية مكثفة ومستمرة يوميًا بكافة شواطئ المحافظة التابعة للإدارة، وذلك للتأكد من انضباط الشواطئ، مشيرًا إلى أنه طبقًا لخطة مرور المعتمدة انتشر مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على كل شواطئ الإسكندرية لإحكام السيطرة والرقابة على الشواطئ.

وأضاف ان شواطئ الإسكندرية تستقبل يوميًا منذ بداية عيد الأضحى المبارك أعدادًا كبيرة من المصطافين والرحلات اليومية، لافتًا أن الشواطئ رفعت لافتة كامل العدد وحققت نسبة إشغال 100% خلال إجازة العيد.

وأوضح أنه مع الإقبال الكبير على شواطئ الإسكندرية يتم اتخاذ إجراءات مكثفة لتحقيق الانضباط على الشواطئ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين، ومتابعة نظافة الشواطئ ودورات المياه، وتواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ والمسعفين وعمال الأبراج وكذلك التشديد على المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد سترة النجاة، وإلتزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ، وعدم فرض الإكراميات من العمال على الرواد، والتأكد من وجود أرقام الشكاوي على بوابات الشواطئ.

وأكد أن الإدارة تستقبل كافة الملاحظات والشكاوي من المواطنين للتدخل الفوري وذلك من خلال قنوات الاتصال المفتوحة على مدار 24ساعة من خلال موقع الإدارة أو الأرقام المخصصة للشكاوى المعلنة على الشواطئ.