"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات الاحتلال شرق ووسط رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الاحتلال يواصل قصفه عدة مناطق في قطاع غزة، مخلفًا شهداء ومصابين، وذلك في اليوم الـ 259 للعدوان، منوهًا بأن هناك اشتباكات عنيفة بين فصائل وقوات جيش الاحتلال المتوغلة شرق ووسط مدينة رفح الفلسطينية.

قصف عنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنطقة الغربية لمدينة رفح تتعرض لقصف عنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وكذلك الآليات العسكرية، تحديدًا الحي السعودي بحي تل السلطان، وعلى مقربة من خيام النازحين.

الشابورة ما زالت تتساقط عليه القذائف بشكل عشوائي

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، أن حي الشابورة ما زالت تتساقط عليه القذائف بشكل عشوائي، وأيضًا المناطق الشرقية لمدينة رفح تتعرض لقصف مدفعي متواصل من المدفعية الإسرائيلية، وصباح اليوم شهدنا قصفًا عنيفًا بحي الفخاري، واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة.