الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر تطورات أوضاع الحجاج المصريين.. وعودة أفواج حجاج السياحة والتضامن

بعثة الحج
بعثة الحج

تواصل غرفة عمليات بعثة الحج السياحي المتواجدة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، متابعتها أحوال الحجاج المصريين بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج وعودتهم من مخيمات مشعر منى.

آخر تطورات أوضاع الحجاج المصريين

وتقوم بعثة وزارة السياحة والآثار بالتواصل المستمر مع كل مشرفي شركات السياحة للاطمئنان على أحوال الحجاج المصريين والتأكد من استقرارهم بأماكن إقامتهم سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة.

كما قامت لجان الإشراف بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بالمرور على أماكن إقامة الحجاج المصريين للاطمئنان على أحوالهم، وتهنئتهم بإتمام مناسك الحج، واستطلاع آرائهم عن الخدمات المقدمة من مكاتب الطوافة خلال أيام المشاعر بمخيمات منى وعرفات.

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التضامن الاجتماعي يتابع رحلات عودة الحجاج المصريين لأرض الوطن

كما تتابع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع بعثة حج الجمعيات الأهلية برئاسة أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن، استعداداتها لتسيير رحلات العودة لأرض الوطن لحجاج الجمعيات الأهلية عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج، حيث تبدأ أولى رحلات العودة للقاهرة بداية من اليوم الجمعة.

وأعدت وزارة التضامن خطة لمغادرة الحجاج المصريين من مكة المكرمة، حيث تبدأ مغادرة أول أفواج حج الجمعيات الأهلية المستوى الأول، اليوم الجمعة، وعددهم 1059 حاجًا من مطار جدة إلى مطار القاهرة، بعد الانتهاء من أداء المناسك بالمشاعر المقدسة.

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ارتفاع أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين

فيما ارتفعت أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين وتحديدا أبناء محافظة المنوفية إلي 28 حالة عقب الإعلان عن وفاة 3 سيدات.

وتوفيت الحاجة شادية عبد الستار ريحان، مدرسة من قرية الراهب بمدرسة الراهب الابتدائية، وأعلنت أسرتها إقامة مراسم صلاة الغائب على روحها عقب أداء صلاة الجمعة اليوم بمسقط رأسها بالقرية.

في قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع، أعلنت أسرة الحاجة منال علي إبراهيم نوار، أنها ستقيم صلاة الغائب على روحها بالقرية بعد الإعلان عن وفاتها أثناء تأدية مناسك الحج.

كما توفيت الحاجة نادية عبدالمنعم أحمد أبوحسن، المقيمة بعزبة عوض حسن التابعة لمركز الباجور في المنوفية، وأعلنت أسرتها وفاتها أثناء تأدية مناسك الحج ودفنها في المملكة العربية السعودية.

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غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تصدر بيانا حول الحجاج المصريين

فيما أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تشكيل لجنة تحقيق عليا في وفاة مئات الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة، ويرأس اللجنة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقالت الغرفة، في بيان لها اليوم، إن شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات الحج لا علاقة لها بالمواطنين الذين سافروا لأداء الحج هذا العام من خلال تأشيرات الزيارة.

 أضافت الغرفة أنها تتابع الأخبار المتداولة عن تلك الأعداد التي سافرت للحج بتأشيرات الزيارة الغير مسموح لها أساسا بأداء الحج طبقا للقوانين والضوابط السعودية، وتتابع كذلك سوء الفهم لدى البعض للربط بين هذه الحالات وشركات السياحة للإيحاء بدون علم أو من خلال معلومات مغلوطة أن شركات السياحة هي المسؤولة عن تلك الرحلات لتلك الأعداد أو أن الشركات مسؤولة عن سفرهم وأدائهم للحج وهو ما يخالف الحقيقة تماما.

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