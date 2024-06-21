"حزب الله": استهدفنا موقع رأس الناقورة البحرى بالطائرات المُسيّرة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، عن استهدافه موقع رأس الناقورة البحري بالطائرات المُسيّرة، محققًا إصابات مباشرة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بارتيك رايدر: "إننا نحث حزب الله وإسرائيل على التهدئة"، مؤكدًا أن كمية الصواريخ التي أطلقها الطرفان عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية تجعلنا نشعر بالقلق حيال الوضع.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، خلال مؤتمر صحفيِّ نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "نتابع الوضع عند الحدود بين إسرائيل ولبنان، ونشعر بالقلق حيال التوتر، ونواصل الحث على حلٍ دبلوماسي.. وما زال هناك متسع لإيجاد حل دبلوماسي للتوترات بين إسرائيل ولبنان".