الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 27 شخصًا فى حوادث متفرقة بمحافظة البحيرة

سيارات الاسعاف لنقل
سيارات الاسعاف لنقل المصابين - أرشيفية

أصيب 27 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، في ثلاثة حوادث متفرقة بدائرة مركز بدر، ووادى النطرون، وأبوحمص، بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

إصابة 11 شخصًا أمام كوبري المحولات بمركز بدر

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة نقل، أمام كوبري المحولات اتجاه عبدالسلام عارف بدائرة المركز، ما نتج عنه إصابة 11 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، ونقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

حادث تصادم ميكروباص وعربة كارو بمركز أبوحمص 

ووقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة كارو، أمام كوبري أبوحمص اتجاه محافظة إسكندرية بالطريق الزراعي الطريق الزراعي، نتج عنه إصابة 11 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي أسفل كوبري الـ71 اتجاه محافظة القاهرة، نتج عنه إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

اصابة 27شخص مركز بدر وادى النطرون حوادث البحيرة دمنهور

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