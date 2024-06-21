الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على إيراد "اللعب مع العيال وعصابة المكس" ليلة الخميس

اللعب مع العيال
اللعب مع العيال

واصل فيلم اللعب مع العيال حصد مزيد من الإيرادات وسط منافسة كبيرة بينه وبين فيلم عصابة الماكس، في ظل تربع فيلم ولاد رزق على عرش الإيرادات الخاصة بموسم عيد الأضحى.

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إيرادات اللعب مع العيال وعصابة الماكس 

حقق فيلم اللعب مع العيال بحسب بيان الإيرادات اليومية لشباك التذاكر المصري الذي يصدره الموزع محمود الدفراوي، 2 مليون و 900 الف جنيه، فيما حقق فيلم عصابة الماكس إيراد وصل إلى مليون و800 الف جنيه ليقتربا سويا من تحقيق 5 ملايين جنيه في ليلة الخميس.

فيلم اللعب مع العيال 

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ (علام) الذي يُجسِّده محمد إمام، يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويُجسِّد الفنان محمد إمام خلال الفيلم، شخصية "علام" وهو مدرس تاريخ، تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء، ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات وهي القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.

"اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

قصة فيلم عصابة المكس 

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "المكسيكي"، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

"عصابة المكس" بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، حاتم صلاح، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، ويشارك عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، هشام ماجد، كريم فهمي.

اللعب مع العيال ولاد رزق لشباك التذاكر المصري عصابة الماكس الماكس الدفراوي

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