أيمن الجميل: جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يحول الصحراء الغربية إلى مشاريع زراعية عملاقة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة منذ إنشائه بقرار جمهورى للرئيس عبدالفتاح السيسي، يسابق الزمن لتحويل الصحراء الغربية ومساحاتها الشاسعة إلى مشروعات زراعية عملاقة تستطيع تقديم إضافة نوعية للرقعة الزراعية المصرية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي، بالعمل على توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج مما يساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية عن طريق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من الأرض والمياه

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استطاع تحقيق طفرات كبيرة على مستوى زيادة الرقعة الزراعية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمناخية أيضا، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عودنا دائما على خوض أصعب التحديات بشجاعة كبيرة وتحويلها إلى فرصة للإبداع والأنطلاق إلى الأفضل، وهذا ما يتحقق حتى الآن، فرغم التآكل التدريجى للأراضى الزراعية القديمة بفعل الزيادة السكانية وكذلك الزيادة المستمرة فى احتياجاتنا من مياه الشرب والرى والنقص فى البذور والأسمدة، إلا أن ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية يفوق الخيال، فقد تم استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان فى الصحراء بما يستلزمه ذلك من بنية أساسية وطرق وشبكات رى ومناطق صناعية وبناء شراكات مع القطاع الخاص.



وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، استطاع خلال السنوات القليلة الماضية أن يصبح أحد أكبر الكيانات في العالم بمجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية، ووصل إلى ما يقارب ٨٠٠ ألف فدان من الأراضي المستصلحة بنهاية العام الماضى، كما تعددت مشروعات جهاز مستقبل مصر للاستصلاح الزراعي فكان أساسًا لمشروع الدلتا الجديدة التى امتدت حتى المنيا وبني سويف والفيوم وأسوان والداخلة والعوينات لتحقيق حلم ٤،٥ مليون فدان بحلول عام ٢٠٢٧، من خلال الاعتماد على الزراعة بأنظمة الري المحوري والري بالتنقيط والزراعة تحت الصوب بأنظمة وتكنولوجيا الري الحديث لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية المتاحة، إلى جانب القيام بتجارب وأبحاث الزراعات فيما يخص التقاوي والأسمدة والري؛ للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج من كل المحاصيل الزراعية.

وتابع أيمن الجميل، أن أنشطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، متنوعة وتعتمد الفكر التكاملى بين الزراعة والصناعات الزراعية وإقامة مشروعات الثروة الحيوانية ووحدات البحث العلمى المتخصصة فى اللقاحات والبذور والتخطيط العمرانى الشامل، مثل التخطيط العمرانى للدلتا الجديدة وإنشاء أول مشروعات التنمية العمرانية الخضراء، حيث يجرى حاليًا تنفيذ مشروع بيئي متكامل يستند على مبادئ التنمية المستدامة والمجتمعات الخضراء وإعادة التدوير في مجتمع صديق للبيئة يحتوي على صفر كربون، والتوسع في أنشطة مجابهة تغير المناخ، وكذلك تخطيط التوسع العمراني في الاتجاه الغربي على قوام مشروعات التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي وكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى التعاون في أنشطة ومجالات الزراعة مع صغار وكبار المستثمرين وشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التصنيع الزراعي والخامات الزراعية اللازمة للتصنيع ومستلزمات الإنتاج، وأيضًا التنمية العمرانية، وتطوير الاستثمار ليشمل شراكات دولية في مجال البذور والتقاوي والتصنيع الغذائي