الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جنوب سيناء تنفذ المرحلة الثانية من مبادرة زراعة "100 مليون شجرة"

جانب من مبادرة ١٠٠
جانب من مبادرة ١٠٠ مليون شجرة

 بدأت محافظة جنوب سيناء المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.

وتابع اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، زراعة الأشجار الواردة بالمرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لزراعة ١٠٠ مليون شجرة والتي تم زراعتها بمدينة شرم الشيخ بعدد ٣٠ آلف شجرة من إجمالي العدد.

وتابع المحافظ، توزيع  ٥٠ ألف شجره علي مدن المحافظة وقد تم زراعة هذه الأشجار في المدارس وجزر الطرق والمساجد ومراكز الشباب والمنشئات الحكومية بمدينة الطور والحدائق العامة بالمدن والحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ وفي الأودية استكمالًا للمرحلة الثانية.

وتهدف المبادرة للتوسع في المسطحات الخضراء والحد من تأثير ارتفاع الحرارة، كما تم اختيار الأشجار التي تجود زراعتها طبقًا للظروف المناخية ونوعية مياه الري بمدن المحافظة مثل الزيتون والمانجو والليمون والهبسكس والسرو والتكوما.

طلاب المدارس يشاركون في المبادرة 

وشارك طلبة المدارس ومجالس المدن ومديرية الزراعة في عمليات الزراعة وتدريب الطلبه علي عمليات الري والرعاية لهذه الأشجار، للحفاظ عليها وغرس ثقافة رعاية النباتات لدي التلاميذ وتقديس الجمال والتأكيد على الأهمية الاقتصادية المستقبلية من هذه المبادرة.

وتعد جنوب سيناء هي المحافظة الأولى على مستوى محافظات الجمهورية في تنفيذ المبادرة بـ٧٠ ألف شجرة خلال المرحلة الأولى للمبادرة التي تم تنفيذها في العام ٢٠٢٣.

وكان اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تابع مراحل استلام وتوزيع وزراعة الأشجار ومتابعتها بعد الزراعة.

وأفاد الدكتور محمد شطا، مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، بأنه تم زراعة على مستوى المدن على النحو التالى، رأس سدر بعدد ١٠ آلاف شجرة والطور بعدد ١١ ألف شجرة ونويبع بـ١٠ آلاف شجرة ومدينة كاترين بعدد ٧ آلاف شجرة وطابا ودهب وأبورديس وأبوزنيمة بـ٥ آلاف شجرة لكل مدينة بإجمالي ٢٠ ألف شجرة  ومدينة شرم الشيخ ١٢ ألف شجرة.

 زرعت هذه الأشجار في المدارس وجزر الطرق والمساجد ومراكز الشباب وفي الأودية وذلك للتوسع في المسطحات الخضراء والحد من تأثير ارتفاع الحرارة، وركز على الأشجار التي تجود زراعتها بمدن المحافظة مثل الزيتون والمانجو والليمون وبعض انواع الأشجار الخشبية والمزهرة التي تجود في مدينة شرم الشيخ، وقد شارك طلبة المدارس ومجالس المدن ومديرية الزراعة في عمليات الزراعة وتدريب الطلبه على عمليات الري والرعاية لهذه الأشجار لضمان استدامتها وجني ثمارها في المستقبل.

مبادرة رئيس الجمهورية زراعة ١٠٠ مليون شجرة سيناء جنوب سيناء

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