نتنياهو: نخوض حرب بقاء مع "حماس" ونسعى لتجنب مواجهة حزب الله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يقدر بشدة الدعم الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته لجهود بلاده الحربية منذ 7 أكتوبر الماضي، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

أضاف نتنياهو، أن الهدف الأساسي هو الانتصار على حماس في غزة، ومنع نشوب حرب على الجبهة اللبنانية.

إسرائيل تخوض حرب بقاء فعلية ومتعددة الجبهات

تابع: "إذا كانت لدينا الأسلحة التي نريدها من الولايات المتحدة، فإن إسرائيل ستكون قادرة على وقف القتال في وقت أقرب بكثير".

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل تخوض حرب بقاء فعلية ومتعددة الجبهات ضد حماس في غزة وإيران وحزب الله اللبناني والحوثيين باليمن، مردفًا: "سيتعين علينا نزع السلاح في غزة بشكل مستدام وهو أمر لا يمكن أن تقوم به أي جهة إلا إسرائيل".