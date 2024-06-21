تعليم الوادي الجديد تنهي استعداداتها لاستئناف امتحانات الثانوية العامة.. غدًا

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستئناف أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة في المحافظة غدًا السبت، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال جاهزية 11 لجنة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، لاستقبال الطلاب لأداء امتحان اللغة العربية أول مادة مضافة للمجموع.

وقال وكيل التعليم بالمحافظة، إن غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية تباشر أعمالها في متابعة آخر مستجدات العمل لتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال أداء الامتحانات غدًا، ويؤدي الطلاب الامتحان بمادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي الثانية عشر ظهرًا، مشيرًا إلى التواصل مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية والاطمئنان على جاهزية لجان سير الامتحانات في جميع الإدارات التعليمية، وسط تكاتف كل الجهود لإزالة أي عقبات تواجه الطلاب خلال فترة الامتحان.

وناشد وكيل الوزارة، أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان لعدم إثارة أى قلق أو توتر فى نفوس الطلاب خلال تأدية الامتحان وحرصًا على مصلحتهم، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

امتحانات الثانوية العامة في الوادي الجديد

ويؤدي 1824 طالبًا وطالبة الامتحانات أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طلاب وطالبات منهم 287 أدبي، و572 علمي علوم، و64 طالبًا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبًا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و29 طالبًا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

كما أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم 165 طالبًا وطالبة منهم 16 أدبي و132 علمي علوم و17 طالبًا وطالبة بقسم علمي رياضة، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية تضم 75 طالبًا وطالبة منهم 12 أدبي و60 علمي علوم و3 طلاب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية تضم 95 طالبًا وطالبة منهم 30 أدبي و64 علمي علوم و1 طالب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة أيضا بالمركز.

وإجمالي عدد طلاب المحافظة 1824 طالبا وطالبة، منهم 1271 طالبا وطالبة بقسم العلمي علوم، و96 طالبا وطالبة بقسم العلمي رياضة بالإضافة إلى 457 طالبا وطالبة بقسم الأدبي موزعين على 11 لجنة بمراكز المحافظة الخمس.