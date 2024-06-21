برلماني يطالب بمعاقبة المتسببين في تعريض حياة الحجاج للخطر

قال أحمد عاشور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الجشع والطمع العديد من شركات السياحة هو ما تسبب في أزمة الحجاج التي شهدتها موسم الحج هذا العام، والتي تسببت في وفاة مئات الحجاج في المملكة العربية السعودية، بالرغم من الأموال الطائلة التي حصلت عليها تلك الشركات من الحجاج، مشتغلين رغبتهم في تأدية الفريضة.

وأضاف "عاشور" أن شركات السياحة الوهمية تسببت في تورط الحجاج المصريين وتعريض حياتهم للخطر في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مطالباً بتوقيع عقوبات رادعة في حالة ثبوت تورط بعض شركات السياحة فيما حدث وبيعهم الوهم للبسطاء بأداء فريضة الحج بتلك الطريقة المهينة واستخدام كل وسائل الاحتيال والنصب، والربح من وراء ذلك بملايين الجنيهات.

وأشاد أحمد عاشور بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل خلية أزمة لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين. حيث تتكون خلية الأزمة من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقًا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية فتح تحقيق مع أي شركة نظمت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيداً عن الإطار النظامي، وتلاعبت في تنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجستية، واتخاذ قرارات حاسمة، وفرض أشد العقوبات، التي تسهم في منع تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.