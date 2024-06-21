الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني يطالب بمعاقبة المتسببين في تعريض حياة الحجاج للخطر

أحمد عاشور
أحمد عاشور

قال أحمد عاشور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الجشع والطمع العديد من شركات السياحة هو ما تسبب في أزمة الحجاج التي شهدتها موسم الحج هذا العام، والتي تسببت في وفاة مئات الحجاج في المملكة العربية السعودية، بالرغم من الأموال الطائلة التي حصلت عليها تلك الشركات من الحجاج، مشتغلين رغبتهم في تأدية الفريضة.

وأضاف "عاشور" أن شركات السياحة الوهمية تسببت في تورط الحجاج المصريين وتعريض حياتهم للخطر في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مطالباً بتوقيع عقوبات رادعة في حالة ثبوت تورط بعض شركات السياحة فيما حدث وبيعهم الوهم للبسطاء بأداء فريضة الحج بتلك الطريقة المهينة واستخدام كل وسائل الاحتيال والنصب، والربح من وراء ذلك بملايين الجنيهات.

وأشاد أحمد عاشور بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل خلية أزمة لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين. حيث تتكون خلية الأزمة من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقًا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية فتح تحقيق مع أي شركة نظمت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيداً عن الإطار النظامي، وتلاعبت في تنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجستية، واتخاذ قرارات حاسمة، وفرض أشد العقوبات، التي تسهم في منع تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

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رسميًا.. عدد وفيات الحج 2024 للمصريين فى السعودية

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غرفة عمليات للبحث عن المفقودين والمتوفين بموسم الحج.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

النائب أحمد عاشور مجلس النواب الشعب الجمهوري شركات السياحة الوهمية الحجاج المصريين

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