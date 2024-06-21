طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة في المنزل بالخطوات التفصيلية

تعرفوا على طرق طريقة عمل الرقاق باللحم المفروم، والرقاق أحد أنواع الأكلات المصرية الشهية التي تقدم على المائدة، وبإمكانك تحضير عجينة الرقاق سواء كان رقاقا طريا أو ناشفا بمكونات بسيطة، نقدم لكم مقاديرها وطريقة عملها فيما يلي، كما نقدم لكم طريقة عمل الرقاق باللحم المفروم.

مقاديير عمل الرقاق باللحم المفروم

نجهيز رقاق ناشف " 4 أكواب من الدقيق الأبيض وملعقة صغيرة من الملح وماء دافئ

لتجهيز الرقاق الناشف نحضر طبق متوسط الحجم، ويضاف إليه الدقيق والملح ويقلبا سويا ونضيف إليه الماء بالتدريج مع العجن، حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

وبعدها يتم تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، وترص على صينية مرشوشة بالدقيق وتترك العجينة حتى ترتاح لمدة لا تقل عن 15 دقائق وثم يتم فرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى نحصل على طبقة رقيقة جدا من العجينة، ونضع صينة غير لاصقة على النار ونتركها حتى تسخن، ويضاف إليها دوائر الرقاق حتى تنضج ونحصل على اللون الأصفر.

2-نصف كيلو من اللحم المفروم.

3-مرقة لحم.

4-ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

5-ملح وفلفل أسود.

6-بصلة كبيرة الحجم.

7-ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

طريقة عمل الرقاق باللحم المفروم

1-في حلة على النار يتم وضع اللحم مع البصل ويقلبا على النار.

2-نضع الملح والفلفل الأسود مع التقليب.

3-نضيف الصلصة وتقلب المكونات جيدا، وتترك قليلا حتى ينضج اللحم.

4-نحضر صينية ويتم دهنها بالزيت، ونضع الرقاق بالمرق الساخن ويرص في الصينية، ويفضل دهن كل طبقة بالقليل من السمنة أو الزبدة الذائبة.

6-يوضع في منتصف كمية الرقاق اللحم المفروم، ويتم رص بقية الرقاق فوق اللحم المفروم.

7-يتم تقطيع الرقاق بالصينية إلى مربعات متوسطة الحجم ويدهن وجهها بالسمن.

8-توضع الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى النضج، وحتى نحصل على اللون الذهبي.