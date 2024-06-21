الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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برلمانى: جهود "حياة كريمة" بعيد الأضحى تؤكد نجاحها بتحقيق الدعم للأسر الأكثر احتياجًا

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف

قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن الجهود المضنية التي قامت بها مبادرة حياة كريمة على مستوى المحافظات خلال عيد الأضحى، تؤكد دومًا أن نجاحها في تحقيق أهدافها التي تم تأسيسها من أجلها، وهو دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتغيير واقع كثير من القرى والريف، وتحسين مستوى الحياة وجودة معيشة المواطن المصري.

"حياة كريمة" قامت بجهود كبيرة من أجل توزيع أكبر قدر من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا

وأشار "نسيم"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" قامت بجهود كبيرة من أجل توزيع أكبر قدر من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع المختلفة، مما ضمن وصول لحوم الأضاحي إلى من لا يستطيعون شراءها، بجانب تقديم المساعدات العينية التي تشمل توزيع الملابس والمواد الغذائية واللوازم المنزلية الأساسية، وذلك لدعم الأسر خلال فترة العيد.

وأكد النائب نادر يوسف نسيم أن المبادرة أدخلت البهجة على كثير من الأطفال والعائلات من خلال فعاليات واحتفالات عيد الأضحى في المناطق الريفية، لتعزيز روح الفرح والمشاركة المجتمعية.

المبادرة غيرت واقع الشعب المصري للأفضل

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المبادرة غيرت واقع الشعب المصري للأفضل والأحسن، ووقفت بجانب المحتاجين مما يعزز من روح التضامن الاجتماعي ودعم الغير.

 

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حياة كريمة تواصل توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظات (فيديو)

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حازم الجندي: جهود التحالف الوطني المتواصلة نجحت في إدخال البهجة والسرور على المواطنين

 

أشاد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، بما قدمته مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي من خدمات ومبادرات خلال الآونة الأخيرة، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الجندي، في بيان له اليوم، أن التحالف الوطني نجح في الجهود المبذولة لإدخال البهجة والسرور على المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بتوزيع الهدايا والحلوى وتوفير صكوك الأضاحي ولحومها وتوزيعها على المواطنين في القرى والنجوع النائية التي كانت غائبة عن المشهد منذ عقود، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا ضمن جهود التحالف الوطني ومسئوليته المجتمعية، ونشر روح التكافل والتعاون في المجتمع.

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