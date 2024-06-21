الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إدمان الإنترنت.. أسبابه وعلاجه" في مكتبة المستقبل غدًا

مكتبة المستقبل
مكتبة المستقبل

تستأنف مكتبة المستقبل العامة ــ إحدى منصات جمعية مصر الجديدة لخدمة وتنمية المجتمع ــ أنشطتها المجتمعية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بمجموعة من الفعاليات والتي تأتي استكمالًا لأنشطة شهر يونيو الجاري، حيث تستهل المكتبة اعتبارًا من الساعة السادسة من  مساء غد السبت، في مكتبة المستقبل، ندوة تعقد تحت عنوان "إدمان الإنترنت أسبابه وكيفية علاجه"، تحاضر في الندوة، الدكتورة أميمة عبدالله، دكتوراة الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس.

وتتناول ندوة "إدمان الإنترنت.. أسبابه وعلاجه"، عدة محاور، من بينها: التعريف بما هو إدمان الإنترنت؟  ما هى أعراض إدمان الإنترنت؟، كيفية علاج إدمان الإنترنت؟، هل توجد طرق للاستفادة من الإنترنت بشكل صحيح؟، نصائح للوقاية من إدمان الإنترنت.

إدمان الإنترنت وأسباب علاجه

كما يتطرق اللقاء إلى الحيز الذي يشغله الإنترنت حياة البشر، وكيف أصبح جزءً لا يتجزأ من حياتنا اليومية حيث تمكن الإنترنت من تغيير الأسلوب الذي نعيش به ونتفاعل به مع العالم من حولنا، من سهولة الوصول إلى المعلومات إلى التواصل والترفيه، ومع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر، ظهرت مخاوف متزايدة بشأن ما يسمى بـ إدمان الإنترنت.

كما أن ظهور مصطلح إدمان الإنترنت والذي ظهر مؤخرًا يحذر من هذا الإدمان، لما له من تأثير سلبي كبير على الأداء المهني والأكاديمي، فمن خلال قضاء وقت أطول من اللازم على الإنترنت قد يقع الشخص في فخ التأخر في إنجاز المهام المطلوبة مما  سيؤثر بشكل كبير على الإنتاجية والأداء المجتمعي.

وبحسب الجمعية الأمريكية للطب النفسي، والتي أقرت إدمان الإنترنت من ضمن عناصر الإدمان الأخرى؛ وعرفته على أنه اضطراب يظهر حاجة سيكولوجية قسرية نتيجة عدم الإشباع من استخدام الإنترنت والمصاب بهذا الاضطراب يعاني من أعراض عديدة.

ادمان الانترنت مكتبة المستقبل العامة جمعية مصر الجديدة الصحة النفسية جامعة عين شمس الإرشاد النفسي

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