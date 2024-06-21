تعليم المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستئناف الثانوية العامة غدًا

رفعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، درجة الاستعدادات القصوى؛ لاستئناف امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية غدًا السبت، وأكدت التواصل بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وبين الغرف بالإدارت التعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات، وكذلك التواصل المستمر مع غرفة عمليات المحافظة والوزارة.

وأوضح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، أن 36.721 طالب وطالبة، سيؤدون امتحان مادة اللغة العربية غدًا، موزعين على 104 لجان امتحانية، من بينهم 23.285 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و5.960 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات، و7.486 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

أما عدد طلاب المنازل 3.528 طالب وطالبة، فضلًا عن فرش وتجهيز (22) استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بكل اللجان.

كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، وصولًا إلى لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة.

ولفت إلى أن محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، وضع خطة عمل محكمة بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لضمان تقديم كل أوجه الدعم اللازم، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتجنب قطع الخدمة عن مقار اللجان حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وخروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

وأكد توفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.