الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منافس مصر.. أتلتيك بيلباو يحذر من مشاركة نيكو ويليامز في الأولمبياد

نيكو ويليامز
نيكو ويليامز

حذر ميكيل جونزاليس المدير الرياضي لأتلتيك بيلباو الإسباني، من فكرة مشاركة لاعبه نيكو ويليامز مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وكانت تقارير قد أكدت أن نيكو ويليامز يتواجد في القائمة المبدئية لمنتخب إسبانيا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بمنافسات كرة القدم.

منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة بالأولمبياد برفقة مصر

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة بالأولمبياد برفقة مصر، أوزبكستان وجزر الدومينيكان.

وقال جونزاليس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية:"يخبرك التاريخ أن اللعب في كأس أمم أوروبا والألعاب الأولمبية أمر لا يُنصح به".

وأوضح:"إنهم لاعبون يأتون من حمل بدني عالي جدًا خلال الموسم، لم يحصلوا على إجازات، وأن يُضيفوا منافسة أخرى، سيكون ذلك أمر متطلب وصعب للغاية، بالنسبة لنا لن يكون الأمر منطقيًا.

ويليامز يتواجد حاليا مع منتخب إسبانيا للمشاركة في كأس أمم أوروبا

ويتواجد ويليامز مع منتخب إسبانيا للمشاركة في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا، حيث يُعد لاعبًا أساسيًا في تشكيل المدرب دي لا فوينتي.

جدير بالذكر أن سانتي دينيا المدير الفني للمنتخب الأولمبي الإسباني سيعلن يوم الأربعاء 26 يونيو عن قائمة المدعوين للمشاركة في الأولمبياد.

وتنص لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إلزام الأندية الإسبانية، بالسماح للاعبيها بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي الوطني في الأولمبياد إذا تمت دعوتهم، رغم أن المنافسات ليست في الأجندة الدولية.

نيكو ويليامز باريس 2024 مصر اولمبياد باريس أتلتيك بيلباو اسبانيا

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