الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفى: الاعتراف الدولى بفلسطين تحول نوعى فى النظرة الدولية للقضية الفلسطينية

فلسطين
فلسطين

قال الكاتب الصحفي محمد علي حسن، المتخصص في الشئون الدولية، إنه منذ السابع من أكتوبر 2023 وجدنا مقدمات للاعتراف بدولة فلسطين، كانت بدايتها أن البرلمانات في بعض الدول الأوروبية قررت الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، وكان آخرها اليوم دولة أرمينيا وسبقتها دولة سلوفينيا وكان هناك أربع دول أوروبية اعترفت بدولة فلسطين مثل إسبانيا والنرويج.

هناك دول أوروبية أخرى قد تعترف بفلسطين

وأضاف اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لنشرة dmc، المُذاعة عبر قناة "dmc"، أن هناك دولا أوروبية أخرى قد تعترف بفلسطين، ومن الممكن أن تقود إلى تحول نوعي وهو ما يحدث بالفعل جزئيا حتى الآن في النظرة الدولي للقضية الفلسطينية التي لم تعد في حقيقة الأمر أنها مجرد نزاع سياسي أو حتى إنساني، بل قضية تصفية استعمار بامتياز وفق القانون الدولي.

الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة يشكل دعمًا قويًا لمكانة فلسطين القانونية على الساحة الدولية


وأوضح، أن هذا الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة يشكل دعمًا قويًا لمكانة فلسطين القانونية على الساحة الدولية ويعزز من فرصة حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذا الاعتراف التي كان آخره أرمينيا يستند إلى قواعد راسخة في القانون الدولي وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها المقرر في ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدر في العام 1966.

فلسطين الإعتراف فلسطين المستقلة DMC قضية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: نتنياهو يبحث عن صورة نصر مزيفة فى إسرائيل

خبير: علاقة الحرب فى أوكرانيا بالتحركات الروسية للشراكة الاستراتيجية مع كوريا الشمالية

البنتاجون: نحث حزب الله وإسرائيل على التهدئة

خبير عسكري: قوات الاحتلال فشلت فى تحقيق أى من أهدافها فى غزة

أمين حطيط: العدو الإسرائيلى فاشل ومُستهلك ومُستنزف

استشاري طاقات جديدة: مصر تمتلك 3 خطوط لإمداد أوروبا بالطاقة المتجددة

أبوشامة: كل الطرق تؤدى إلى مواجهة حتمية بين جيش الاحتلال وحزب الله

بن غفير: علينا الانتقال من حالة الدفاع لعودة السكان إلى منازلهم

الأكثر قراءة

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

رسائل تهنئة يوم الأب 2024 والسبب وراء الاحتفال به

"تضامن الإسماعيلية" تؤكد سلامة أعضاء بعثة الحج الرسمية للمحافظة

الثانوية العامة 2024.. إجابات الأسئلة المتوقعة في امتحان اللغة العربية غدًا

الثانوية العامة 2024.. 100 سؤال في النحو لن يخرج عنها امتحان اللغة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس