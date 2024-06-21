كاتب صحفى: الاعتراف الدولى بفلسطين تحول نوعى فى النظرة الدولية للقضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي محمد علي حسن، المتخصص في الشئون الدولية، إنه منذ السابع من أكتوبر 2023 وجدنا مقدمات للاعتراف بدولة فلسطين، كانت بدايتها أن البرلمانات في بعض الدول الأوروبية قررت الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، وكان آخرها اليوم دولة أرمينيا وسبقتها دولة سلوفينيا وكان هناك أربع دول أوروبية اعترفت بدولة فلسطين مثل إسبانيا والنرويج.

هناك دول أوروبية أخرى قد تعترف بفلسطين

وأضاف اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لنشرة dmc، المُذاعة عبر قناة "dmc"، أن هناك دولا أوروبية أخرى قد تعترف بفلسطين، ومن الممكن أن تقود إلى تحول نوعي وهو ما يحدث بالفعل جزئيا حتى الآن في النظرة الدولي للقضية الفلسطينية التي لم تعد في حقيقة الأمر أنها مجرد نزاع سياسي أو حتى إنساني، بل قضية تصفية استعمار بامتياز وفق القانون الدولي.

الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة يشكل دعمًا قويًا لمكانة فلسطين القانونية على الساحة الدولية



وأوضح، أن هذا الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة يشكل دعمًا قويًا لمكانة فلسطين القانونية على الساحة الدولية ويعزز من فرصة حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذا الاعتراف التي كان آخره أرمينيا يستند إلى قواعد راسخة في القانون الدولي وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها المقرر في ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدر في العام 1966.