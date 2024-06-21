استعدادات الغربية لاستئناف امتحانات الثانوية العامة غدًا

أنهت محافظة الغربية استعداداتها لاستئناف امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية غدًا السبت، بـ١١٣ لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الغربية، إنهاء جميع التجهيزات التي سبقت إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتزويد جميع اللجان بمراوح بسبب موجة الحر الشديدة الموجودة خلال تلك الفترة.

وشدد محافظ الغربية، على رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع الإشغالات الموجودة حول اللجان مع وضع دورية شرطة ثابتة ومتحركة للحفاظ على الحالة الأمنية، مشيرًا إلى ضرورة وجود زائرة صحية في المدارس.

استعدادات اللجان بالغربية

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية أنهت استعداداتها لاستقبال الامتحانات، حيث تم تجهيز اللجان وفرشها وتنظيف المقاعد وتزويدها بوسائل التهوية لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وشدد على توفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات أثناء الامتحانات، مشيرًا إلى أن عدد اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة تبلغ 113 لجنة موزعة على مستوى المحافظة، وتم مراعاة التوزيع الجغرافي، ما يضمن سهولة وصول الطلاب والطالبات للجان، مؤكدا جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب والطالبات غدا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف توفير المناخ المناسب للطلاب.