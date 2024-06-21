كاتب صحفى: 636 مليار جنيه لمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة الدولة الجديدة

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن مفهوم الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، هو عبارة عن مجموعة من البرامج والقوانين التي تنتهجها الدولة لدعم المواطنين بكل شرائح المجتمع، ولتخفيف حدة الأعباء التي تقع على عاتق المواطنين نتيجة الأزمات الخارجية.

ملف الحماية الاجتماعية يتصدر أجندة العمل الوطني لدعم المواطنين



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن ملف الحماية الاجتماعية يتصدر أجندة العمل الوطني لدعم المواطنين، وامتصاص أثر الصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية وتراجع مؤشرات الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح فى دعم صلابة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتكامل الذى بدأت مصر فى تنفيذه في 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن نجح فى دعم صلابة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، فضلًا عن توفير وفورات مالية للإنفاق الاجتماعي وحزم الحماية، موضحًا أنه تم إنفاق نحو 700 مليار جنيه على الحماية الاجتماعية منذ 2020 وحتى الآن، أي خلال 4 سنوات وآخرها 180 مليار جنيه في شهر مارس الماضي.

1.5 تريليون جنيه للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة

وأكد أن الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي تبدأ في 1 يوليو المقبل بها مخصصات تبلغ 1.5 تريليون جنيه للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم في إطار استراتيجية بناء الانسان المصري، بالإضافة إلى تخصيص 636 مليار جنيه لمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع المصري.

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن الدولة المصرية أنفقت نحو 10 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات على المشروعات القومية والتنموية والبنية التحتية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة لتغيير وجه الحياة فى 4700 قرية مصرية وتحسين جودة الحياة والخدمات الحكومية لنحو 60 مليون مواطن يعيشون في الريف المصري.