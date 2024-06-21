الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد إجازات شهر يوليو 2024 والعطلات المتبقية حتى نهاية العام

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، يبحث المواطنون عن مواعيد إجازات شهر يوليو 2024، للحصول على العطلة وكسر الروتين اليومي.

إجازات شهر يوليو 2024

وتعد إجازات شهر يوليو 2024 من الموضوعات البحثية المهمة خاصة وهو شهر الفسح وقضاء الإجازة الصيفية لاستثمارها بشكل جيد، ويمكنك معرفة قائمة اجازات شهر يوليو 2024، والإجازات الرسمية المتبقية في 2024، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

مواعيد اجازات شهر يوليو 2024

ننشر في هذا التقرير إجازات شهر يوليو 2024 المنتظرة وكذلك العطلات الأسبوعية المرتقبة خلال الشهر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024.

  • 1 - يوم الخميس 4 يوليو 2024 (بديلا عن يوم الأحد 30 يونيو، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو) وفقًا للقرار الوزاري بترحيل الإجازات.
  • 2 - يوم الجمعة 5 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • 3 - يوم السبت 6 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • 4 - يوم الأحد 7 يوليو 2024 (بمناسبة الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد 1446 هـ).
  • 5 - يوم الجمعة 12 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • 6 - يوم السبت 13 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • 7 - يوم الجمعة 19 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • 8 - يوم السبت 20 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • 9 - يوم الخميس 25 يوليو 2024 (بديلا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو ذكرى ثورة 1952) وفقا للقرار الوزاري بترحيل الإجازات الرسمية الى يوم الخميس من نفس الأسبوع.
  • 10 - يوم الجمعة 26 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • 11 - يوم السبت 27 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

الإجازات الرسمية خلال شهر يونيو 2024

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الإجازات الرسمية المتبقية حتى عام 2024 

  • الإثنين 8-7-2024 بمناسبة رأس السنة الهجرية.
  • الثلاثاء 23-7-2024 ثورة 23 يوليو 1952.
  • الإثنين 16-8-2024 المولد النبوي الشريف.
  • الأحد 6-10-2024 ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973.
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