الثانوية العامة 2024.. نصائح لضمان الدرجة النهائية في امتحان اللغة العربية غدًا

يخوض طلاب الثانوية العامة 2024 غدًا السبت امتحان اللغة العربية، ويقدم “الدستور” نصائح لحل امتحان مادة اللغة العربية وضمان الدرجات، خلال التقرير التالي:

نصائح لحل امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

1- الهدوء والثقة بالنفس ليستطيع الطالب الحل بتركيز دون الوقوع في أخطاء.

2- حتى لا يضيع الوقت أثناء الامتحان، يجب حفظ أماكن الفروع بورقة المفاهيم والتدريب عليها ليلة الامتحان.

3- حل امتحانات كثيرة ليلة الامتحان، ويفضل تكون مجابة لعدم توتر الطلاب إذا توقف أمام أحد الأسئلة.

4- سؤال التعبير مهم لأنه سيكون عليه أكبر درجات بالامتحان.

5- فهم أحداث فرع القصة لأنها لن تأتي بشكل مباشر.

6- التركيز على الوحدات الأخيرة في فرع النحو، مثل الأساليب، الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، والتي لها محل من الإعراب، والمنادى، وحروف الجر الزائدة.

7- التركيز على فرع الأدب وفهمه جيدًا.

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استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024

في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٤ في المواد المضافة للمجموع، والتي تستهل غدا السبت بامتحان اللغة العربية، تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام سير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددا على عدم تأخر دخول الطلاب اللجان والالتزام بفتح اللجان من الساعة ٨.١٥ صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء اجراءات التفتيش.

كما شدد الوزير على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وتابع الدكتور رضا حجازي على مدار الأيام الماضية كافة الاجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الالكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة اجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية.

وطالب الوزير الطلاب الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

كما شدد الدكتور رضا حجازي أيضًا على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.