الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والداخلية فى استاد السلام

تأمين مباراة - أرشيفية
تأمين مباراة - أرشيفية

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والداخلية في السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الاستاد ومنع المحظورات، وخلق أجواء آمنة للجماهير في المدرجات.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية طاقم التحكيم الذي يدير المباراة وممرات اللاعبين، والأبواب الرئيسية حتى انتهاء المباراة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا، فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 30 هدفًا.

مباراة الاهلي والداخلية فرقا أمنية المحظورات المدرجات التحكيم

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