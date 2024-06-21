الجمعة 21 يونيو 2024
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الآن.. تنسيق الثانوية العامة محافظة الغربية 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم بالمدارس

تنسيق الثانوية
تنسيق الثانوية

مع إعلان نتيجة 3 إعدادي بالغربية، يحرص أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية على معرفة تنسيق الثانوية العامة محافظة الغربية 2024 عبر جوجل، حرصا منهم على الاطمئنان على مستقبل أبنائهم.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الغربية 2024

وينشر "الدستور" في هذا التقرير تنسيق الثانوية العامة الغربية 2024 عقب الشهادة الإعدادية، والأوراق المطلوبة لتنسيق الثانوية العامة، ودرجات الحد الأدنى لتنسيق أولى ثانوي للعام الدراسي المقبل.

واعتمد الدكتور طارق رحمي، بصفته محافظ الغربية، نتائج الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2024-2025 وتكون بنسبة نجاح 83.77%.

وقد جاء تنسيق الثانوية العامة في محافظة الغربية (درجات الحد الأدنى للقبول في 1 ثانوي) مجموع 231 درجة للعام الماضي 2023، فيما تشير كافة توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الغربية بأن ستكون درجات الحد الأدنى لتنسيق الشهادة الإعدادية في العام الحالي مجموع 236 درجة.

ويعيش طلاب الشهادة حالة من القلق بخصوص القبول في الثانوي العام وتنسيق الدرجات القبول كحد أدنى، حيث أن التنسيق يختلف من محافظة إلى أخرى ويرجع ذلك إلى نسبة نجاح الطلاب.

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الأوراق المطلوبة لتنسيق الثانوية العامة

أما عن الأوراق المطلوبة لتنسيق الثانوية العامة في جميع المحافظات فتشمل الآتي:

  1. ملف التقديم.
  2. صورة شخصية حديثة تكون مقاس (4×6) ويدون عليها اسم الطالب والرقم القومي.
  3. 5 من الصور من شهادة الإعدادية الأصلية.
  4. بيان نجاح أصل و5 صور منه.
  5. شهادة ميلاد تكون مميكنة حديثة و5 صور منها.
  6. استمارة تنسيق الطالب.
  7. وصل من دفع مصروفات المدرسة من البريد إلى جانب 5 صور.
  8. صورة من بطاقة ولي الأمر.
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