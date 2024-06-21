مصرع 3 وإصابة 10 إثر تصادم "ميكروباص" مع جرار زراعي بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوى بمحافظة البحيرة، منذ قليل، مصرع 3 أشخاص، بينما أصيب 10 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم اثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص مع جرار زراعي، مدخل قرية صلاح العبد، بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

فيما تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص مع جرار زراعي، مدخل قرية صلاح العبد، بدائرة المركز.

مما نتج عنه مصرع ثلاث اشخاص، وإصابة 10 أشخاص آخرين وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق بينما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.