انطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفيا إلى الاتحاد الأوروبى.. الثلاثاء

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن أن مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفيا إلى التكتل تنطلق الثلاثاء المقبل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

منح أوكرانيا الأولوية في تلقي أنظمة الدفاع الجوي

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية منح أوكرانيا الأولوية في تلقي أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، قبل أي دولة أخرى، حيث طلبت واشنطن من بعض الدول تأجيل طلباتها الخاصة بالصواريخ الاعتراضية، من أجل ملء مخزونات كييف.

ولا يزال النزاع الروسي- الأوكراني مستمرًا للعام الثالث، دون ظهور أي مؤشر على التوصل إلى اختراق دبلوماسي يفضي إلى نهاية وشيكة لهذه الأزمة.