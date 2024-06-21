الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لاعبو الأرجنتين ينتقدون ملعب افتتاح كوبا أمريكا

الأرجنتين
الأرجنتين

انتقد لاعبو منتخب الأرجنتين ومديرهم الفني ليونيل سكالوني، عشب أرضية ملعب مرسيدس بنز في ولاية أتلانتا الأمريكية، والذي استضاف المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وكان منتخب الأرجنتين قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لكوبا أمريكا بانتصاره على كندا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت فجر يوم الجمعة.

وقال سكالوني في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:""مع كل الاحترام الواجب، الحمد لله فزنا، لأنه لولا ذلك لكان الأمر بمثابة عذر. لقد عرفنا منذ 7 أشهر أنه يتعين علينا اللعب هنا وقاموا بتغيير العشب قبل يومين. الملعب جميل ومجهز بالمواد الاصطناعية لكن يجب أن يكون العشب مذهلا، لكنه ليس مناسبا لهؤلاء اللاعبين".

وسلط سكالوني الضوء على أنه على الرغم من أن الأمر بدا جيدًا في بداية الملعب، إلا أن سرعة تمرير لاعبي الوسط واستحالة دقةالتمريرات، بسبب دفاع المنافس وانعدام الانسيابية في أرضية  الملعب، جعلته يغير الخطة الأولية، قائلًا:"لم يعد هناك ما يمكن القيام به، اعتمادًا على ظروف الميدان".

كما اشتكى جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، الذي سجل الهدف الأول، من سوء حالة الملعب وقال إن اللاعبين تحدثوا واتفقوا على أن "الملعب لم يكن في أفضل حالة.

وقال  كريستيان روميرو مدافع توتنهام هوتسبير الإنجليزي،"إن بداية البطولة بشكل جيد كانت مهمة صعبة. لكن الظروف في الملعب اليوم كانت قبيحة للغاية".

أما إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني، فصرح قائلًا:"علينا تحسين هذا الجانب. وإلا فإن كوبا أمريكا ستكون دائمًا أقل من مستوى بطولة كأس أمم أوروبا".

يٌذكر أن المباراة القادمة التي ستقام على ملعب مرسيدس بنز، والأخيرة في بطولة كوبا أمريكا، ستكون بين منتخبي بنما والولايات المتحدة يوم الخميس 27 يونيو. 

الارجنتين كوبا أمريكا 2024 منتخب الارجنتين كوبا أمريكا ليونيل سكالوني

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