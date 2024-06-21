القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل إغلاق معابر غزة لليوم الـ46 على التوالي

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الاحتلال يواصل إغلاق معابر غزة لليوم الـ 46 على التوالي، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال منعت اليوم دخول شاحنات المساعدات للأشقاء في قطاع غزة، معقبًا: "لا وقود، لا ماء، لا كهرباء".

السلطات المصرية دفعت بعدد كبير من المساعدات الإنسانية

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه مع مرور أسبوع عيد الأضحى المبارك لم يدخل إلى قطاع غزة سوى 96 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية، بالإضافة إلى 10 شاحنات وقود، رغم أن السلطات المصرية كانت قد دفعت بعدد كبير من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى منفذ كرم أبو سالم.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إلى أن أيام السلم كانت تشهد دخول أكثر من 500 شاحنة يوميًا لسد احتياجاته بشكل أساسي، لكن اليوم نتحدث عن أقل من خمس هذه المساعدات، والتي انقطعت طيلة أيام عيد الأضحى.