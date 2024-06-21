"ولاد رزق" يقترب من 20 مليون فى ليلة واحدة

واصل فيلم "ولاد رزق 3" بطولة الفنان أحمد عز، تصدره إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه بدور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك 2024.

وحصد الفيلم أمس الخميس، 19 مليونًا و100 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان الإيرادات اليومية لشباك التذاكر.

قصة فيلم ولاد رزق 3 القاضية

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3

يشارك في بطولة الفيلم: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.