الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عروض أفلام وندوات ثقافية بنادي سينما أوبرا دمنهور

سينما
سينما

يُقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، نادي سينما أوبرا دمنهور وذلك يوم الجمعة الموافق 28 يونيو الجاري، في تمام الثامنة مساءً.

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ومن المقرر عرض كلا من الفيلم الروائي القصير "رزق" إخراج شريف جابر، والفيلم  التسجيلي "مشروع تخرج عن القاهرة" إخراج محمود الخواجة، والفيلم الروائي القصير "فوتوجينيك" إخراج شريف جابر.

عروض القومي للسينما

وعقب عرض الأفلام، تُقام ندوة يُديرها الناقد السينمائي أحمد عسر؛ لمناقشة الأفلام مع صُنَّاعها والجمهور.

يُذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يُقام شهريًا تحت إشراف فني للناقد السينمائي أحمد النبوي، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

سينما أوبرا دمنهور الأوبرا القومي للسينما عروض أفلام

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