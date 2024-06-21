إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بـ5 مراكز في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء مستمرة بكل قرى ومراكز المحافظة وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح اللواء عصام سعد، أنه تم تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات على أراضٍ زراعية ومخالفات مباني بحي شرق ومراكز القوصية وأسيوط وصدفا والغنايم، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ لمواصلة جهود إزالة التعديات ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة التعديات بأسيوط

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من تنفيذ إزالات لعدد 9 حالات تعدٍ بـ4 مراكز وحى شرق، ففي مركز القوصية تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات تحت إشراف اللواء محمد عزت، رئيس المركز وبمشاركة نوابه ومسؤولي الإزالات تم خلالها إزالة أعمدة وحوائط الدور الأرضي على مساحة ١٢٠ مترًا بالقوصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مركز صدفا، تم إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية بني فيز حوض الطيار تحت إشراف ومشاركة ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا، وفي حي شرق أسيوط، تم شن حملة مكبرة برئاسة سيد عبدالجواد رئيس الحي، ونائبيه سيد عباس وعاصم ابراهيم، وتم إزالة سقف الدور السادس العلوي منطقة نزلة عبد اللاه وتم مصادرة مواد البناء، وإزالة اعمدة الدور الاول العلوي بمنطقة الوليدية، ازالة لاعمدة الدور الخامس العلوي بتقسيم الخياط وإزالة اعمدة الدور السادس العلوي شارع تقسيم الخياط متفرع من شارع الجمهورية ومصادرة مواد البناء، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز الغنايم، تم إزالة فورية لتعدي على أرضٍ زراعية منزل مبنى بالطوب الأبيض على مسطح حوالى ١٣٠ متر تقريبًا بمنطقة الغنايم قبلى خارج الحيز العمرانى بارتفاع ٣ متر تقريبًا وتمت الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك تحت اشراف مصطفى على رئيس المركز ونوابه.

وفي مركز أسيوط تحت اشراف العميد عبد الرحمن عامر رئيس المركز تم شن حملة مكبرة بقرية موشا وشطب وتم خلالها فك شدة خشبية لاعمدة الدور الاول علوى وفك شدة خشبية لصب أعمدة الدور الثاني العلوي بحوض المرزوق زمام قرية شطب.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المحافظة بكل أجهزتها لا تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات واسترداد الأراضي.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

1000156371

1000156369

1000156367

1000156368

1000156366