طريقة عمل الحواوشي باللحم المفروم والصيامي في المنزل بوصفتين مميزتين

يبحث البعض عن طريقة عمل الحواوشي، وهي من الوجبات السريعة الشعبية وسهلة التحضير، والتي يمكن تقديمها بالعديد من الطرق المختلفة بمذاق شهي وطعم مميز يحبه الجميع، إليكم الوصفات لتجربوها.

طريقة عمل الحواوشي

الحواوشي المميز بالطعم الرائع والمحبب لدى الجميع يمكنك تقديمه في وصفتين، وتحضير العجينة فتعرفوا على طريقة عمل الحواوشي.

مقادير عمل الحواوشي

1-500جرام من اللحم المفروم.

2-اثنين الطماطم المقطعة مكعبات.

3-ثلاث بصلات مبشورة.

4-اربعة ملاعق من البقدونس المفروم.

5-اربعة ملاعق كبيرة من الطحينة.

6-ملعقة كبيرة من الملح.

7-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

8-ملعقة صغيرة من البهارات.

9-بيضة.

10-نصف ملعقة صغيرة من القهوة.

11- ملعقة من الكريمة.

12-ملح وفلفل أسود.

13-سمسم.

طريقة تجهيز الحواوشي

الخطوة الاولي في طبق متوسط نضع الدقيق مع الخميرة الفورية والسكر.

الخطوة الثانية نضيف اللبن البودرة والملح والسمسم وحبة البركة.

الخطوة الثالثة نضع الماء الدافئ بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

الخطوة الرابعة تترك العجينة حتى تتخمر لحين تجهيز الحشو.

الخطوة الخامسة نضيف اللحم المفروم مع البصل والطماطم والبقدونس.

الخطوة الخامسة نضيف الطحينة وتتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات ونستمر في التقليب بشكل جيد .

الخطوة السادسة نقوم بيقسم العجين إلى كرات ويتم فرد كرة ويوضع عليها الحشو وفرد كرة أخرى من العجين وتوضع فوق الحشو وتغلق جيدا.

الخطوة السابعة نقوم بخلط البيض مع القهوة والكريمة وتتبل بالملح والفلفل الأسود، ويتم دهن الوجه بها وترش بالسمسم.

الخطوة الثامنة نضعها في صينية مدهونة بالزيت وتوضع بالفرن المتوسط الحرارة على درجة 180 حتى تمام الطهي.

طريقة تجهيز الحواوشي الصيامي