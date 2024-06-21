الثانوية العامة 2024.. مراجعة ليلة الامتحان في فرع الأدب بمادة اللغة العربية (فيديو)
تبدأ غدًا امتحانات الثانوية العامة 2024، وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، يمتحن الطلاب مادة اللغة العربية.
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مراجعة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024
وإيمانًا من “الدستور” بمصلحة أبنائها الطلاب تنشر مراجعة شاملة عن فرع الادب فى مادة اللغة العربية مع المعلم عمرو مصطفى بـ 5 فيديوهات يمكنك مشاهدتها عبر الصفحة الرسمية لموقع الدستور.
الروابط الكاملة لفيديوهات المراجعات
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