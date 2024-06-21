الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثانوية العامة 2024.. مراجعة ليلة الامتحان في فرع الأدب بمادة اللغة العربية (فيديو)

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

تبدأ غدًا امتحانات الثانوية العامة 2024، وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، يمتحن الطلاب مادة اللغة العربية.

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مراجعة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

وإيمانًا من “الدستور” بمصلحة أبنائها الطلاب تنشر مراجعة شاملة عن فرع الادب فى مادة اللغة العربية مع المعلم عمرو مصطفى بـ 5 فيديوهات يمكنك مشاهدتها عبر الصفحة الرسمية لموقع الدستور.

 

الروابط الكاملة لفيديوهات المراجعات

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https://www.facebook.com/share/v/hfQ5uQk4iYnrwNE7/?mibextid=L0MuaQ

 

 

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مادة اللغة العربية اختبار مادة اللغة العربية فرع الأدب التعليم أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

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