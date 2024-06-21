جيش الاحتلال: ننفذ عمليات دقيقة ومبنية على معلومات استخباراتية داخل رفح الفلسطينية

قال جيش الاحتلال، إنه ينفذ عمليات دقيقة ومبنية على معلومات استخباراتية داخل رفح الفلسطينية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

خطة جيش الاحتلال تقضي بوقف الحرب بشكلها الحالي

وأفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، بأن جيش الاحتلال يقول إنه يرغب في الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح الفلسطينية وطلب خفض القوات في محور صلاح الدين.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن خطة جيش الاحتلال تقضي بوقف الحرب بشكلها الحالي في نهاية اجتياح رفح الفلسطينية وتحويلها إلى اقتحامات عسكرية موضعية.