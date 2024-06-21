الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب السلة في لاتفيا لدخول معسكر مغلق استعدادا لتصفيات دورة باريس الأوليمبية

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب كرة السلة

غادرت القاهرة ظهر اليوم بعثة منتخب مصر الأول لكرة السلة للرجال في طريقها إلى لاتفيا لإقامة معسكر تدريبي يتخلله أداء ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات الكاميرون وجورجيا ولاتفيا استعدادا لخوض الملحق العالمي لتصفيات دورة باريس الأوليمبية 2024.

واختار الألماني هنريك رودل المدير الفني لمنتخب مصر 14 لاعبًا للسفر إلى لاتفيا وهم: أحمد عادل ويوسف رفعت وإيهاب أمين ويوسف شحاتة وعمر هشام وعمرو الجندي وهيثم كمال وأنس أسامة وكريم الجيزاوي  وباتريك جاردنر وخالد عبدالناصر وعمر الشيخ وأحمد ياسر وعمر طارق.

ويرأس بعثة منتخب مصر أيمن عودة عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة وتضم وائل بدر مدربا عاما محمد سليم ورامي جنيدي مدربين ومحمد جمال مخطط أحمال وعبدالرحمن الجلاد محلل أداء والدكتور أحمد يحيى طبيب المنتخب وعلي موسى مدلكا وميدو ربيع إداريا.

ويخوض منتخب مصر ملحق تصفيات دورة باريس الأوليمبية في البطولة التي تقام في اليونان إلى جانب منتخبات اليونان والدومينيكان وسلوفينيا ونيوزيلندا وكرواتيا التي تم تقسيمها إلى مجموعتين ضمت الأولى مصر واليونان والدومينيكان وضمت المجموعة الثانية كرواتيا وسلوفينيا ونيوزيلندا.

من ناحية أخرى خسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره التركي بنتيجة 60 – 69 في أولى مبارياته بالبطولة الدولية الودية بتركيا والتي يشارك فيها المنتخب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب في الفترة من 29 يونيو الجاري الى 7 يوليو المقبل.

ويرأس منتخب الناشئين حمدي المناعي وتضم محمد إيهاب محسن مدير الفريق وعمرو أبوالخير المدي الفني ومحمد مجدي أبوفريخة المدرب العام وهيثم محمد كامل المدرب وعلاء لطفي محلل الأداء ووليد عبد الوهاب أخصائي العلاج الطبيعي ووليد أحمد نجيب المدير الإداري و14 لاعبا هم: محمد وائل شاهين ويوسف محمد الحلواني ونور هادي الصاوي ورامي مجدي مالك وأمير مجدي مالك وأنس محمد عبد المطلب وأحمد فادي هاني وعلي محمد عسران وعمر موفق وبلال صهيب محمد وعمر عصام سعودي ويوسف أحمد الجابري وزين الدين أدهم التابعي ومهاب رفعت نجيب.

منتخب مصر الأول لكرة السلة منتخب مصر تحت 17 سنة لكرة السلة الألماني هنريك رودل عمرو أبوالخير اليونان

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