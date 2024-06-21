إصابة أسطورة الكرة الإيطالية روبيرتو باجيو فى عملية سطو مسلح على منزله

تعرض الأسطورة الإيطالية روبيرتو باجيو لعملية سطو مسلح في منزله، أثناء مباراة منتخبي إيطاليا وإسبانيا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وكان منتخب إسبانيا قد فاز على إيطاليا بهدف دون مقابل، أمس الخميس، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وحسب تقارير صحفية إيطالية، فإن عصابة مكونة من 5 أشخاص على الأقل اقتحموا منزل باجيو، وكانوا جميعهم مسلحين، حيث احتجزوا اللاعب السابق وعائلته في غرفة.

وتابعت التقارير أن باجيو، البالغ من العمر 57 عامًا، أُصيب بطرف مسدس على جبهته أثناء عملية السطو على منزله، حيث بدأت عملية السرقة في حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي لإيطاليا، واستمرت لحوالي 40 دقيقة.

وأُصيب باجيو بجرح عميق، في حين دمر اللصوص جميع الغرف وسرقوا الساعات والمجوهرات والأموال، دون تحديد القيمة الإجمالية للسرقة حتى الآن.

وعندما أدرك باجيو أن اللصوص غادروا، اتصل بالشرطة على الفور، وتم نقله إلى المستشفى وعائلته.