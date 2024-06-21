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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع بدء فصل الصيف.. حالة الطقس غدا السبت 22 يونيو 2024

الطقس فى فصل الصيف
الطقس فى فصل الصيف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا السبت 22 يونيو 2024 في محافظات مصر، بعد بدء فصل الصيف رسميًا، مؤكدة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم من (2-3) درجة.

توقعات بطقس حار جدًا

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون حارا جدًا خلال النهار في معظم المناطق، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة في جنوب سيناء والصعيد، أما في الليل، فيسود طقس معتدل في شمال البلاد، ويميل للحرارة في جنوبها.

حالة الطقس غدًا السبت 22 يونيو 2024

من المتوقع وجود نشاط محدود للرياح على أغلب الأنحاء وخاصة على المناطق المكشوفة.

حالة البحر المتوسط:

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة البحر المتوسط، أنه من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

مع بدء فصل الصيف.. حالة الطقس غدًا السبت 22 يونيو 2024

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الظواهر الجوية لفصل الصيف 2024

قالت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن من سمات فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على الرغم من أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدل لها في فصل الربيع عن فصل الصيف ويرجع ذلك لتأثرنا في فصل الربيع بكتل هوائية صحراوية جافة.

تابعت، أما في فصل الصيف يكون الاحساس أعلى بارتفاع الحرارة ويرجع ذلك إلى زيادة نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدا إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط وقبل وصول الكتل الهوائية إلى جمهورية مصر العربية تمر عبر  البحر المتوسط فتحمل المزيد من الرطوبة والتى تعطي إحساسًا أكثر بالحرارة.

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