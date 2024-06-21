خبير بالشئون الإسرائيلية: اتهامات متبادلة بين جيش الاحتلال ونتنياهو بسبب "طوفان الأقصى"

قال فايز عباس، خبير الشئون الإسرائيلية، إن الخلافات بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية أو مع بنيامين نتنياهو بالأساس لم تبدأ من اليوم، وإنما بدأت قبل السادس من أكتوبر، حيث كانت هناك تحذيرات من قبل الأجهزة الأمنية بأن ما تقوم به الحكومة من إضعاف للجهاز القضائي سيؤثر على الجيش، وعلى موقع إسرائيل على المستوى الدولي.

نتنياهو رفض كل التحذيرات من الجيش

وأضاف عباس، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان هناك تحذيرات داخل الجيش الإسرائيلي بأن العدو يشعر بضعف إسرائيل، وعليه وقف هذه الإجراءات، إلا أن نتنياهو رفض كل التحذيرات، ورفض قبل ذلك لقاء رئيس الأركان الإسرائيلي.

وأوضح خبير الشئون الإسرائيلية أن أحداث السابع من أكتوبر تؤكد الفشل الأمني والعسكري لدى حكومة إسرائيل، ووجهت أصابع الاتهام لنتنياهو لأنه لم يكترث للتحذيرات التي وجهت له من قبل القيادة العسكرية، ومع بدء الحرب عمليًا كانت الحرب انتقامية، لأن نتنياهو قال لسكان غزة، في الثامن من أكتوبر: "انتظروا الانتقام".