الجمعة 21 يونيو 2024
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مايا مرسى تلتقى وفد جامبيا للتعريف بجهود مصر فى مجال القضاء على ختان الإناث

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وفدا من دولة جامبيا يزور مصر.

ويهدف اللقاء للتعرف على جهود مصر في مجال القضاء على ختان الإناث، إلى جانب تعزيز التوعية بضرورة وقف هذه الممارسة الضارة. 

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي تاريخ محاربة ختان الإناث في مصر منذ عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٢٤، عن طريق رفع الوعي المجتمعي وسن التشريعات والقوانين لمحاربة هذه الجريمة التي تتم في حق الفتيات. 

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وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الطفرة الكبيرة التي حدثت في ملف تمكين المرأة المصرية مع وجود إرادة سياسية قوية وحكيمة تدعم تمكين المرأة في كافة المجالات، بما في ذلك تجريم ختان الإناث. حيث بدأنا في ٢٠١٦ بالتفكير أن القانون المعمول به ليس كافيًا، ويجب تجريم ليس فقط الطبيب أو الشخص الذي يقوم بإجراء ختان الإناث بل أيضا كل من يصطحب أنثى لإجراء هذه الجريمة.


وأشارت إلى صدور القانون رقم 10 لعام 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث فيما يتعلق بمرتكبيها من القطاع الطبي، وغلق المنشأة الخاصة التي يتم إجراء الختان فيها، إلى جانب معاقبة كل من يطلب ختان الإناث وكل من يروج له.

يعد هذا القانون الجيل الثالث من القوانين التي خرجت على مدار السنوات الماضية للقضاء على ختان الإناث. حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى في قانون العقوبات عام 2008. وفي عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.

وأكدت أنه تم إطلاق حملات طرق الأبواب في المحافظات المختلفة وتدريب القيادات النسائية الدينية للحديث مع السيدات في القرى عن خطورة هذه الجريمة التي قد تؤدي إلى وفاة الفتاة إلى جانب التعريف بتداعياتها على صحة الفتاة في المستقبل. 

كما تم التركيز على رفع الوعي بالقانون بين الآباء وبخطورة هذه الجريمة على مستقبل وحياة بناتهم. وأشارت إلى انخفاض نسبة الختان بين الفتيات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014، وذلك وفقًا لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

كذلك انخفضت نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهذا إنجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.

الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة دولة غامبيا قانون العقوبات عقوبة ختان الإناث

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