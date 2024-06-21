الشعير بـ 15300جنيه للطن.. أسعار الأرز في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق حيث سجلت أسعار الأرز الشعير في ما بين 14،300 و15،300 جنيه للطن الواحد، وسجل سعر الأرز الشعير لنوع عريض الحبة ليصل لنحو قيمة 15،300 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأرز البلدي

وسجل سعر الأرز الشعير لنوع رفيع الحبة اليوم نحو قيمة 14،300 جنيه للطن الواحد، فيما سجل الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% نحو 23،300 جنيه للطن الواحد، وسجل سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3% ليصل لنحو 22،300 جنيه للطن الواحد.

سعر كيلو الأرز المعبأ



وبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ نحو قيمة 31.98 جنيه، ووصل سعر الأرز ضمن صرف المقررات التموينية للمستحقين لبطاقة الدعم اليوم ليصل لقيمة 12.6 جنيه، وسجل سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك اليوم ليصل نحو قيمة 30 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ في المحلات ليُسجل إلى نحو 34 جنيها للكيلو.



وكان الدكتور إسماعيل الرفاعي رئيس قسم بحوث الأرز بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد ارتفاع مساحات الأرز لتصل إلى ٤٠% من المقرر زراعته هذا العام وهو 1.1 مليون فدان سواء بالشتل أو أو نظام البدار محذرا من زراعة مساحات مخالف زيادة عن المساحات المستهدفة في المحافظات الـ 9 المقرر زراعة الأرز بها وفي مناطق محددة بها.

المحافظات المقرر زراعة الأرز بها

وقال" الرفاعي"في تصريحات" لـ "الدستور" ان المحافظات المقرر زراعة الأرز بها هي المحافظات الرئيسية وهي كفر الشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية والشرقية إلى جانب المحافظات الساحلية وهي الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس وقد بدأت الزراعة بالشتل في 15 ابريل الماضي حتى شهر يونيو الجاري، حيث أن هناك زراعات متأخرة من الأرز من نوع سوبر 300 وسيتم الزراعة وفقا لحطة الري وتوفير المياه .