الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشعير بـ 15300جنيه للطن.. أسعار الأرز في الأسواق اليوم

ارز
ارز

شهدت أسعار الأرز الشعير  اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق حيث سجلت أسعار الأرز الشعير في  ما بين 14،300 و15،300 جنيه للطن الواحد، وسجل سعر الأرز الشعير لنوع عريض الحبة  ليصل  لنحو قيمة 15،300 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأرز البلدي

وسجل سعر الأرز الشعير لنوع رفيع الحبة اليوم  نحو قيمة 14،300 جنيه للطن الواحد، فيما سجل الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3%  نحو  23،300 جنيه للطن الواحد، وسجل سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3%  ليصل لنحو  22،300 جنيه للطن الواحد.

 سعر كيلو الأرز المعبأ


وبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ نحو قيمة 31.98 جنيه، ووصل سعر الأرز ضمن صرف المقررات التموينية للمستحقين لبطاقة الدعم اليوم ليصل  لقيمة 12.6 جنيه، وسجل سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك اليوم ليصل نحو قيمة 30 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ في المحلات ليُسجل إلى نحو 34 جنيها للكيلو.
 

وكان الدكتور إسماعيل الرفاعي رئيس قسم بحوث الأرز بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد ارتفاع مساحات الأرز لتصل إلى ٤٠% من المقرر  زراعته هذا العام وهو 1.1 مليون فدان  سواء بالشتل أو أو نظام البدار  محذرا من زراعة مساحات مخالف زيادة عن المساحات المستهدفة في المحافظات الـ 9 المقرر زراعة الأرز بها وفي مناطق محددة بها.

 المحافظات المقرر زراعة الأرز بها 

وقال" الرفاعي"في تصريحات" لـ "الدستور" ان المحافظات المقرر زراعة الأرز بها هي المحافظات الرئيسية وهي كفر الشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية والشرقية إلى جانب المحافظات الساحلية وهي  الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس وقد بدأت الزراعة بالشتل في 15 ابريل الماضي  حتى شهر يونيو الجاري، حيث أن هناك زراعات متأخرة من الأرز من نوع سوبر 300 وسيتم الزراعة وفقا لحطة الري وتوفير المياه  .

أرز الشعير بــ 14000جنيه للطن أسعار الأرز

مواد متعلقة

كيف أسهمت معارض «أهلًا رمضان» فى تراجع الأسعار بصورة كبيرة?

الأكثر قراءة

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

رسائل تهنئة يوم الأب 2024 والسبب وراء الاحتفال به

أثناء عودتهم من حفل زفاف.. مصرع وإصابة 9 فى حادث بالإسماعيلية

بعد وفاة 3 سيدات.. ارتفاع عدد الوفيات بين حجاج المنوفية إلى 28

ضبط عاطل قبل ترويجه أقراصًا مخدرة فى الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس