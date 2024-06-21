الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثانوية العامة 2024.. 100 سؤال في النحو لن يخرج عنها امتحان اللغة العربية

مهتدى سلطان
مهتدى سلطان

تنطلق غدًا امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث تبدأ الامتحانات بالمواد المضافة للمجموع، وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، يمتحن الطلاب مادة اللغة العربية.

أقرا أيضًا

txt

نجم فيوتشر فى الصورة.. كولر يبحث مع إدارة الأهلى صفقات الميركاتو الصيفى

مراجعة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

وإيمانًا من “الدستور” بمصلحة الطلاب تنشر مراجعة نهائية في مادة اللغة العربية، مع 100 سؤال في النحو تحت إشراف كبير معلمى اللغة العربية مهتدى سلطان.

أجراءات جديدة من التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024

في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٤ في المواد المضافة للمجموع، والتي تستهل غدا السبت بامتحان اللغة العربية، تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام سير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددا على عدم تأخر دخول الطلاب اللجان والالتزام بفتح اللجان من الساعة ٨.١٥ صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش.

كما شدد الوزير على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وتابع الدكتور رضا حجازي على مدار الأيام الماضية كافة الإجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الإلكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة اجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة إلكترونية.

وطالب الوزير الطلاب الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

كما شدد حجازي أيضًا على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

الدستور نحو 2024 3 ث by on Scribd

امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة موعد امتحانات الثانوية العامة موعد امتحان الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية المراجعة النهائية للثانوية العامة مراجعة امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة 2024 موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024 امتحان ………… , المراجعة النهائية لمادة ……… , اسئلة امتحان الثانوية العامة اسئلة امتحان مادة ……… المراجعة النهائية علي الدستور الثانوية العامة في الدستور تسريب امتحانات الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 علمي علوم مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 نظام الثانوية العامة الجديد 2024

مواد متعلقة

نجم فيوتشر فى الصورة.. كولر يبحث مع إدارة الأهلى صفقات الميركاتو الصيفى

الأكثر قراءة

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

رسائل تهنئة يوم الأب 2024 والسبب وراء الاحتفال به

أثناء عودتهم من حفل زفاف.. مصرع وإصابة 9 فى حادث بالإسماعيلية

بعد وفاة 3 سيدات.. ارتفاع عدد الوفيات بين حجاج المنوفية إلى 28

ضبط عاطل قبل ترويجه أقراصًا مخدرة فى الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس