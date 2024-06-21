الثانوية العامة 2024.. 100 سؤال في النحو لن يخرج عنها امتحان اللغة العربية

تنطلق غدًا امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث تبدأ الامتحانات بالمواد المضافة للمجموع، وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، يمتحن الطلاب مادة اللغة العربية.

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مراجعة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

وإيمانًا من “الدستور” بمصلحة الطلاب تنشر مراجعة نهائية في مادة اللغة العربية، مع 100 سؤال في النحو تحت إشراف كبير معلمى اللغة العربية مهتدى سلطان.

أجراءات جديدة من التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024

في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٤ في المواد المضافة للمجموع، والتي تستهل غدا السبت بامتحان اللغة العربية، تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام سير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددا على عدم تأخر دخول الطلاب اللجان والالتزام بفتح اللجان من الساعة ٨.١٥ صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش.

كما شدد الوزير على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وتابع الدكتور رضا حجازي على مدار الأيام الماضية كافة الإجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الإلكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة اجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة إلكترونية.

وطالب الوزير الطلاب الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

كما شدد حجازي أيضًا على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.